تراجع الشعبية والتذمر العام أبرزها .. مصطفى الفقي: 3 مؤشرات تدفع إلى تغيير الحكومة

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن هناك 3 مؤشرات رئيسية تدفع صاحب القرار السياسي إلى التفكير في رحيل الحكومة، أولها تراجع شعبيتها ووجود حالة من الفتور العام تجاه أدائها، بما يعكس انتهاء عمرها الافتراضي سياسيًا.

وأوضح الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة «MBC مصر»، أن رحيل الحكومة قد يكون من خلال تعديل وزاري يشمل عددًا من الوزراء مع استمرار رئيس الوزراء، أو تغيير جذري يشمل رئيس الحكومة بالكامل.

وأضاف أن المؤشر الثاني يتمثل في حالة التذمر الشعبي من بعض قرارات الحكومة وأدائها، وغياب التوافق معها، بينما يتعلق المؤشر الثالث بطول مدة بقائها، مؤكدًا أهمية عامل الزمن في تقييم التجارب السياسية.

وأكد الفقي أن استمرار الحكومة لا ينبغي أن يرتبط فقط بغياب المشكلات القانونية لدى أعضائها، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق القبول الشعبي، موضحًا أن تراجع هذا القبول قد يجعل التغيير ضرورة سياسية، حتى إذا كان أداء الحكومة يمثل أفضل ما يمكن تقديمه في المرحلة الحالية.