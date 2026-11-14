قبل موسم الحصاد.. تحرك جديد من الفلاحين لحسم سعر توريد قصب السكر

التقى وفد من النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة الحاج محمد عبدالستار، النقيب العام، ومشاركة الحاج النوبي أبواللوز، الأمين العام، بعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بشأن ملف قصب السكر.



وتناول اللقاء أهمية محصول قصب السكر باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف المزارعين، وتسهم في دعم صناعة السكر وتحقيق الأمن الغذائي.



واستعرض وفد النقابة خلال اللقاء أبرز مطالب مزارعي القصب، وفي مقدمتها ضرورة الإعلان المبكر عن سعر توريد المحصول؛ لضمان تحقيق عائد اقتصادي عادل ومُجزٍ يغطي تكاليف الإنتاج، فضلاً عن دراسة إمكانية تبكير موعد بدء موسم التوريد لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حرص الدولة على دعم المزارعين والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، مشدداً على العمل المستمر لضمان دخل عادل ومُجزٍ للفلاح، وتوفير كافة السبل الممكنة لتذليل العقبات التي تواجههم.

وأكدت النقابة استمرار تواصلها مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لنقل مطالب الفلاحين ومشكلاتهم إلى المسؤولين، بما يحقق الصالح العام ويدعم استقرار القطاع الزراعي.