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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة : غلق 86 منشأة بيطرية مخالفة ورصد 143 مخالفة خلال أكتوبر

غلق 86 منشأة بيطرية مخالفة
غلق 86 منشأة بيطرية مخالفة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية، حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.


ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن لجان التفتيش، التي شكّلتها مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، مرّت خلال أكتوبر على 460 منشأة بيطرية في 21 محافظة، وأسفرت الحملات عن رصد 143 منشأة مخالفة. وتنوعت المخالفات بين العمل دون ترخيص، ووجود أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم وجود طبيب بيطري مسؤول عن المنشأة.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية شملت استصدار 15 قرارًا إداريًا بغلق 86 منشأة بيطرية تعمل دون ترخيص في محافظات الدقهلية والشرقية وبني سويف والإسماعيلية والغربية وأسيوط والبحيرة والفيوم وقنا. كما جرى تحرير 5 محاضر جنح في كفر الشيخ والشرقية، و6 محاضر إدارية في بني سويف والإسماعيلية، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق 46 مركزًا بيطريًا مخالفًا في الغربية والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية من جانب الأجهزة المختصة.

وأكد رئيس الهيئة استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بالمحافظات، ضمن خطة الهيئة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية الالتزام بالاشتراطات القانونية، وسرعة توفيق أوضاع المنشآت المخالفة، والامتناع عن تداول المستحضرات البيطرية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.

الزراعة المستحضرات البيطرية وزارة الزراعة الأدوية اللقاحات

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