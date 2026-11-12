زراعة الجيزة: خصم 50% لصغار مزارعي القمح على تجهيز الأراضي

أكد المهندس خالد أبو النجا، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، أن الدولة تقدم دعمًا مباشرًا لصغار مزارعي القمح، من خلال تحمل 50% من تكلفة تجهيز الأراضي وإعدادها للزراعة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السياسية وتعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع رؤساء القطاعات المعنية بالوزارة.

تخفيف الأعباء المالية

وأوضح أبو النجا، خلال لقاء مع القناة الأولى المصرية، أن المبادرة تستهدف دعم المزارعين الذين يمتلكون أو يزرعون مساحات تصل إلى فدانين فأقل، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم وتشجيعهم على التوسع في زراعة محصول القمح، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار مدير مديرية الزراعة بالجيزة إلى أن تنفيذ المبادرة يتم بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي وقطاع الميكنة الزراعية، حيث يجري حصر أسماء المزارعين المستحقين للدعم، وفقًا للمساحات المنزرعة، تمهيدًا لتقديم الخدمات اللازمة لهم من خلال الجهات المختصة.

أعمال الحرث أو التسطير

وأضاف أن عددًا كبيرًا من المزارعين بمحافظة الجيزة بدأ بالفعل في تجهيز الأراضي استعدادًا لموسم زراعة القمح، مؤكدًا أن الدعم يشمل خصم 50% من قيمة عمليات تجهيز الأرض، سواء أعمال الحرث أو التسطير، بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتيسير إجراءات الزراعة أمام صغار المزارعين.

تفعيل المبادرة والوصول بالدعم إلى مستحقيه

وشدد أبو النجا على استمرار جهود مديرية الزراعة بالجيزة في التنسيق مع الأجهزة والقطاعات المعنية لتفعيل المبادرة والوصول بالدعم إلى مستحقيه، بما يدعم المزارع المصري ويشجع على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح، ويسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.