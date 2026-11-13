وصفته بالإرهابي.. طالب فلسطيني يقاضي مدرسته في كاليفورنيا

تواجه إحدى المناطق التعليمية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية رفعها طالب مسلم من أصول فلسطينية، بعد أن اتهم معلمته بوصفه بالإرهابي، فيما تجاهل مسؤولو المدرسة الواقعة واعتبروها مجرد مزحة.

طالب فلسطيني يقاضي معلمة بسبب وصفه بالإرهابي

وتعود الواقعة إلى فبراير 2025، عندما توجه يوسف عبد الله، البالغ من العمر 14 عامًا آنذاك، إلى معلمته في مدرسة سايبرس الثانوية، بعد رفض طلبه للالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية للمستوى المتقدم (AP).

وبحسب الدعوى، ردت معلمة اللغة الإنجليزية على الطالب الأمريكي من أصل فلسطيني بالقول: لا أتفاوض مع الإرهابيين، أي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

كما يُزعم أن أحد المرشدين الطلابيين كرر وصف الطالب بالإرهابي عدة مرات، بينما قلل نائب مدير المدرسة من خطورة الواقعة، واعتبر العبارة مجرد تعبير متداول.

والآن، وبعد أن بلغ الطالب 16 عامًا، يقاضي منطقة أنهايم التعليمية الموحدة، متهمًا مسؤوليها بالتمييز ضده والإخفاق في حمايته.

وقال المحامي سامر حباس، الذي يمثل الطالب، لصحيفة أورانج كاونتي ريجستر، إن المدرسة من الواضح أنها لا تتعامل مع الأمر بجدية.

وكشف تحقيق داخلي أجرته المنطقة التعليمية عن وجود أدلة على صدور تعليق مهين بحق الطالب، بما يخالف سياستها التي تحظر استخدام اللغة المسيئة تجاه الطلاب، وذلك وفقًا لخطاب مؤرخ في مارس 2025، صادر عن مديرة الموارد البشرية آمي مايا.

وقالت المنطقة التعليمية إن الواقعة ستُعالج من خلال إجراءاتها الداخلية السرية الخاصة بشؤون الموظفين.