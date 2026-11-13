قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون إعلان رسمي.. إقالات سرية لقيادات بالبحرية الأمريكية تثير عاصفة في الكونجرس
وصفته بالإرهابي.. طالب فلسطيني يقاضي مدرسته في كاليفورنيا
هادي فهمي: إنهاء البيروقراطية مفتاح جذب الاستثمارات ودعم الصناعة والإنتاج في مصر
أسعار شانجان CS95 موديل 2026 في السعودية
أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة
ماكرون: 40 دولة أوروبية تتبنى إعلانا تاريخيا لتعزيز أمن القارة ومواجهة التهديدات
رداً على هجوم سيريك.. إيران تعلن استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي بالبحرين
سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن
دعاء لو قلته يفرج عنك أي كرب في ساعة الجمعة.. أدركه قبل الغروب
توفير 40 مليار جنيه وزيادة منافذ السلع.. الحكومة تكشف خطة تنفيذ توصيات "منتدى مصر 2026"
بعد فضـ.يحة جنسن هوانج.. أمريكا تحقق في اتهامات تجسس سيدة أعمال صينية لصالح بكين
جيش الاحتلال: دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصفته بالإرهابي.. طالب فلسطيني يقاضي مدرسته في كاليفورنيا

منطقة أنهايم التعليمية
منطقة أنهايم التعليمية
إلهام عبد العزيز

تواجه إحدى المناطق التعليمية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية رفعها طالب مسلم من أصول فلسطينية، بعد أن اتهم معلمته بوصفه بالإرهابي، فيما تجاهل مسؤولو المدرسة الواقعة واعتبروها مجرد مزحة.

طالب فلسطيني يقاضي معلمة بسبب وصفه بالإرهابي

وتعود الواقعة إلى فبراير 2025، عندما توجه يوسف عبد الله، البالغ من العمر 14 عامًا آنذاك، إلى معلمته في مدرسة سايبرس الثانوية، بعد رفض طلبه للالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية للمستوى المتقدم (AP).

وبحسب الدعوى، ردت معلمة اللغة الإنجليزية على الطالب الأمريكي من أصل فلسطيني بالقول: لا أتفاوض مع الإرهابيين، أي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

كما يُزعم أن أحد المرشدين الطلابيين كرر وصف الطالب بالإرهابي عدة مرات، بينما قلل نائب مدير المدرسة من خطورة الواقعة، واعتبر العبارة مجرد تعبير متداول.

والآن، وبعد أن بلغ الطالب 16 عامًا، يقاضي منطقة أنهايم التعليمية الموحدة، متهمًا مسؤوليها بالتمييز ضده والإخفاق في حمايته.

وقال المحامي سامر حباس، الذي يمثل الطالب، لصحيفة أورانج كاونتي ريجستر، إن المدرسة من الواضح أنها لا تتعامل مع الأمر بجدية.

وكشف تحقيق داخلي أجرته المنطقة التعليمية عن وجود أدلة على صدور تعليق مهين بحق الطالب، بما يخالف سياستها التي تحظر استخدام اللغة المسيئة تجاه الطلاب، وذلك وفقًا لخطاب مؤرخ في مارس 2025، صادر عن مديرة الموارد البشرية آمي مايا.

وقالت المنطقة التعليمية إن الواقعة ستُعالج من خلال إجراءاتها الداخلية السرية الخاصة بشؤون الموظفين.

غزة فلسطين كاليفورنيا معلمة في كاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

أشرف بن شرقي

خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة

وزير التعليم العالي

بقرارات جمهورية.. تعيين 12 عميدًا جديدًا بكليات الجامعات الحكومية

احمد رتيب

صوته يلامس القلوب.. ظهور مؤثر لطبيب المنيا أحمد رتيب وهو يؤم المصلين قبل العثور على جثمانه

ترشيحاتنا

الاهلي

كواليس صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد

حقيقة عرض الأهلي لضم حسام عبد المجيد

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد