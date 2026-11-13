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ماكرون: 40 دولة أوروبية تتبنى إعلانا تاريخيا لتعزيز أمن القارة ومواجهة التهديدات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: 40 دولة أوروبية تتبنى إعلانا تاريخيا لتعزيز أمن القارة ومواجهة التهديدات

ماكرون
ماكرون
إلهام عبد العزيز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن 40 دولة من دول أوروبا الكبرى اعتمدت، اليوم، في العاصمة الأيرلندية دبلن، إعلانًا تاريخيًا بشأن مستقبل الأمن الأوروبي، في إطار جهود تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأوروبية لمواجهة التهديدات المشتركة.

تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون 

وأوضح ماكرون أن الجماعة السياسية الأوروبية، التي بادرت فرنسا إلى إطلاقها عام 2022، تهدف إلى تعزيز قوة الدول الأوروبية وزيادة فاعلية تحركاتها على مستوى القارة.

وأضاف أن الدول الأوروبية تتحمل معًا المسؤولية الأساسية عن أمنها، مؤكدًا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار يتعلق بأمن أوروبا دون مشاركة الأوروبيين أنفسهم.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية تستعد لمواجهة التهديدات التي تواجه القارة، ومن بينها الاتجار بالمخدرات والتدخلات الخارجية والتلاعب بالمعلومات، التي من شأنها إضعاف الديمقراطيات الأوروبية.

وشدد ماكرون على وقوف أوروبا إلى جانب أوكرانيا، معتبرًا أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية، ومؤكدًا دعمها في مواجهة الحرب الروسية، والتوصل إلى سلام دائم، والحفاظ على حقها في اختيار مستقبلها بحرية.

واختتم بالتأكيد على أن العمل والتخطيط والتضامن المشترك يمثلون السبيل لبناء أوروبا قوية وذات سيادة.

فرنسا ماكرون القارة الأوروبية دبلن

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