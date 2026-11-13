حسين لبيب يكشف تطورات ملف المدير الرياضي وموقف حسام الزناتي من تولي المنصب

كشف الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر المستجدات المتعلقة بملف المدير الرياضي الجديد داخل القلعة البيضاء، موضحًا حقيقة المفاوضات مع حسام الزناتي، وموقف الأخير من تولي المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الزمالك أن حسام الزناتي لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن بشأن العمل داخل النادي، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال معلقًا لحين حسم موقفه الشخصي من قبول المهمة.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة «أون سبورت»، إن إدارة الزمالك ترحب بشدة بوجود حسام الزناتي ضمن المنظومة الرياضية للنادي، لما يمتلكه من قدرات وخبرات تؤهله لتولي هذا المنصب.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: «حسام الزناتي لم يحسم قراره حتى الآن بالعمل في الزمالك، وأتمنى وجوده».

وتابع: «أتمنى حقًا تواجد حسام الزناتي، لأنه أحد الشخصيات المهمة والمميزة لتولي ذلك المنصب، لكن الموضوع متوقف حاليًا، والقرار لدى حسام الزناتي، ونتمنى تواجده بالنادي».

حسين لبيب يتمسك بضم حسام الزناتي

وأوضح لبيب أن إدارة الزمالك ترى في حسام الزناتي اسمًا مناسبًا لشغل منصب المدير الرياضي، في ظل أهمية الدور المنتظر منه داخل النادي، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الملفات الرياضية والعمل على تطوير المنظومة الكروية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن رغبة الإدارة في الاستعانة بخدمات الزناتي واضحة، لكن اتمام الاتفاق يتوقف على موقفه النهائي، في ظل عدم صدور موافقة رسمية منه حتى الآن.

ملف المدير الرياضي ينتظر القرار النهائي

وتترقب إدارة الزمالك حسم ملف المدير الرياضي الجديد، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تسعى الإدارة إلى الانتهاء منها من أجل ترتيب الأوضاع داخل قطاع كرة القدم، وتحديد المسؤوليات خلال الفترة المقبلة.

ويظل اسم حسام الزناتي مطروحًا بقوة لتولي المنصب، في انتظار قراره النهائي، بعدما أكد حسين لبيب تمسكه بوجوده ورغبة النادي في الاستفادة من خبراته وإمكاناته.