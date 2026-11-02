لماذا تأخر الإعلان عن تعيين حسام الزناتي؟ سهام صالح تكشف التفاصيل

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن حسام الزناتي انتهى من تشكيل 95% من فريق العمل المعاون له، والذي يضم فرقًا للإسكاوتنج والتسويق الرياضي، إلى جانب مستشار مالي وقانوني ومدير للتعاقدات.

حسام الزناتي

وأوضحت أن حسين لبيب عرض ملف الزناتي على مجلس الإدارة خلال اجتماع 27 أكتوبر، وحصل على موافقة الأغلبية، رغم تحفظ عضوين وغياب عضو ثالث.

وأضافت أن تأخر الإعلان الرسمي عن تعيينه يرجع إلى مطالب مالية خاصة بفريق الكرة، تعهد حسين لبيب بتوفيرها، لكنها لم تُنفذ حتى الآن.