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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة هاني أبو ريدة تحرص على لقاء محمد صلاح بعد فوز طرابزون سبور على غازي عنتاب

محمد صلاح - زوجة المهندس هاني أبو ريدة
محمد صلاح - زوجة المهندس هاني أبو ريدة
إسراء أشرف

حرصت زوجة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على لقاء محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، خلال حضورها برفقة زوجها مباراة الفريق أمام غازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

وتواجد هاني أبو ريدة وزوجته في مدرجات ملعب «بابارا بارك»، لمتابعة المواجهة التي انتهت بفوز طرابزون سبور بهدفين دون مقابل، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل هزيمتين خلال أول 10 جولات، مواصلًا مطاردة جالطة سراي وأميد سبور على صدارة المسابقة.

وجاءت زيارة رئيس اتحاد الكرة لدعم محمد صلاح ومتابعة أحواله خلال تجربته الاحترافية في تركيا، في إطار اهتمامه باللاعبين المصريين المحترفين بالخارج والاطمئنان على مسيرتهم مع أنديتهم.

وكان إبراهيم حجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، قد استقبل هاني أبو ريدة في وقت سابق، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين المصري والتركي، وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية.

محمد صلاح صلاح زوجة المهندس هاني أبو ريدة هاني أبو ريدة طرابزون سبور الدوري التركي

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