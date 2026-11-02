شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات

كشف المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، تفاصيل قضية التنصت على مكتب النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، موضحًا أنه وقع عليه الاختيار لتولي مهمة قاضي التحقيق في القضية، وبدأ مباشرة عمله بمعاينة مقر مكتب النائب العام.

وقال فهمي، في شهادة للتاريخ، إن أجهزة التنصت التي تم العثور عليها كانت عبارة عن كاميرات صغيرة الحجم، يصعب ملاحظتها أو رؤيتها، موضوعة في أركان الغرفة وبين الكتب الموجودة بالمكتب.

وأوضح أن هذه الأجهزة كانت معدة لتسجيل كل ما يدور داخل المكتب، بما يتيح رصد وتسجيل المحادثات التي تتم بداخله.

وأضاف أن التحقيقات لم تسفر عن تحديد ما إذا كانت عملية التنصت تستهدف النائب العام الراحل هشام بركات، أم النائب العام السابق الذي سبقه في المنصب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم تتوصل التحقيقات إلى حسمه.