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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

الأمر محرج .. شيماء سيف تكشف عن مشاكلها مع الإنجاب

احراج شيماء سيف
احراج شيماء سيف
كريم ناصر

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف للمرة الأولى أن زميلتها آيتن عامر جرحتها بسؤالها حول عدم الإنجاب، مؤكدة أن هذا الأمر "قدر" ولا يصح أن يتدخل فيه أي شخص.
وأضافت شيماء خلال برنامج "تحت الضغط" مساء أمس الأربعاء على شاشة MBC، أن البعض يعتقد أن من جرحها بالسؤال حول عدم الإنجاب حتى الآن هي الفنانة بدرية طلبة، أو الفنانة انتصار، فيما نفت الأمر جملة وتفصيلاً.
وأكدت شيماء سيف أن آيتن عامر هي من قامت بهذا الأمر واصفة إياه أنه "بغير قصد" منها، وأضافت:"هي طبيعة آيتن كدة بتحب تنصح الناس وأختها وفاء عامر أيضاً"، مؤكدة أن علاقتها بها جيدة ولم تعكرها هذه الواقعة.

وأكدت شيماء أن هناك بعض الأمور الخاصة التي لا ينبغي على أحد السؤال عنها أو التحدث بشأنها حتى لو كان من باب النصح، مؤكدة أنها أمور "قدرية" ليس للإنسان دخل فيها أو في تحقيقها من بينها الإنجاب.
وأضافت:"ما ينفعش أسأل حد مش بتتجوز ليه؟ أو مش بتشتغل ليه؟ أو مش بتخلف ليه؟.. لأنه مش بإيده الموضوع والكلمة بتجرح"، وأردفت:"في بداية زواجي كانت أمي تدعو لي كل ما تشوفني ربنا يرزقك بالذرية الصالحة.. وكنت أرد عليها: بلاش يا أمي مش في وشي، أدعي لي لوحدك"، مؤكدة أن والدتها توقفت بالفعل وأصبحت تدعو لها في السر.

شيماء سيف الانجاب الفنانة شيماء سيف

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