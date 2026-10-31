«مكافحة الإدمان» ينظم ندوة لطلاب الثانوية بالكاتدرائية في الإسكندرية

نظمت وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالإسكندرية، برنامجًا توعويًا لطلاب المرحلة الثانوية بالكاتدرائية المرقسية، تحت عنوان «الوقاية من المخدرات باستخدام المحتويات المرئية»، وذلك يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، في إطار جهود نشر الوعي بمخاطر التعاطي وحماية النشء والشباب من الوقوع في دائرة الإدمان.

وتناول البرنامج، الذي قدمه الدكتور سلام العربي، مشرف وحدة الإسكندرية، أنواع المواد المخدرة وتأثيراتها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتعاطي، وتعريف الطلاب بطرق التعامل مع ضغوط الأصدقاء والمواقف التي قد تدفعهم إلى تجربة المخدرات.

واعتمدت فعاليات البرنامج على عرض مجموعة من الفيديوهات التوعوية لتبسيط المعلومات وتقديم الرسائل الوقائية بصورة تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، أعقبها نقاش تفاعلي طرح خلاله الطلاب أفكارهم وآراءهم حول أسباب اتجاه بعض الشباب إلى تجربة المخدرات، وكيفية رفض الضغوط التي قد يتعرضون لها من الأصدقاء.

من جانبه، أكد محمد أشرف، رئيس وحدة الإسكندرية، أهمية تنويع أدوات التوعية بما يتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن استخدام المحتويات المرئية والحوار المباشر يسهم في تقريب الرسائل الوقائية من اهتمامات النشء والشباب، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية للوصول إلى مختلف الفئات.

ويأتي تنفيذ البرنامج بتوجيهات الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت متابعة الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية، وبالتعاون مع نيافة الأنبا بافلي، مسؤول قطاع المنتزه وخدمة الشباب، وبمشاركة القمص آبرام أميل، والقس كيرلس فتحي، والقمص ثاؤفيلس لطفي.

ومن المقرر تنظيم اللقاء الثاني ضمن سلسلة برامج «الوقاية من المخدرات»، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمسرح المقر البابوي بالكنيسة المرقسية، ويستهدف طلاب المرحلة الإعدادية، وذلك في إطار التعاون بين الصندوق وبطريركية الأقباط الأرثوذكس بوسط الإسكندرية.