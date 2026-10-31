محمد طارق أضا يطرح تساؤلا حول استمرار عموتة مع الأهلي.. هل ينجح الرهان على الاستقرار الفني؟

طرح الإعلامي محمد طارق أضا ، تساؤلات بشأن استمرار الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، في منصبه، ومدى قدرة الفريق على استعادة مستواه والمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الجدل بين الجماهير حول الأداء والنتائج.

عموته

وقال محمد طارق أضا ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأهلي يراهن هذا الموسم على الاستقرار الفني، اعتقادًا بأن استمرار الجهاز الفني قد يساعد على ضبط المشهد بالكامل والعودة إلى منصات التتويج من جديد، لكنه تساءل عما إذا كان اختيار عموتة صحيحًا منذ البداية.

واستعرض أضا أرقام أول 11 مباراة للمدربين السابقين للأهلي في مختلف البطولات المحلية والإفريقية، مشيرًا إلى أن السؤال الأهم يتمثل في مدى قدرة الأهلي على تحمل ضغوط الجماهير، وهل يمنح عموتة الوقت الكافي لإثبات نجاح تجربته أم تتزايد المطالبات بالتغيير؟.