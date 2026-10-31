تشيلسي يعمق جراح مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي



حقق تشيلسي الفوز بهدفين دون رد على ضيفه مانشستر يونايتد السبت في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني وضع مورجان روجرز تشلسي في المقدمة بهدف أول أحرزه في الدقيقة 50 ثم أضاف كول بالمر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

ورفع تشلسي رصيده إلى 16 نقطة وارتقى إلى المركز الرابع مؤقتاً بينما توقف رصيد يونايتد عند 7 نقاط فقط بعد أن تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وفوز وحيد.

وشهدت المباراة طرد ليساندرو مارتينيز مدافع الضيوف بعد أن حصل على البطاقة الصفراء الثانية.