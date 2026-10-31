حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي ستُقام بينهما، على استاد "سبوتيفاي كامب نو"، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري حمزة عبد الكريم في خط هجوم برشلونة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا – تشيزني – ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – كامبوس – جويليم.

خط الوسط: بريان فاريناس – جافي – فيرمين لوبيز – بيدري – رودري – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – تونكارا.

خط الهجوم: جبريل جيسوس – لامين يامال – رافينيا دياز – كريم أديمي – أنتوني جوردون – حمزة عبد الكريم.

يُذكر أن فريق برشلونة قد تلقى خسارتين متتاليتين من باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا وغريمه التقليدي ريال مدريد في الليجا.