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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لهواة المغامرات.. تويوتا تطلق 5 سيارات شتوية تتحدى الطرق الصعبة والثلوج

تويوتا وودلاند
تويوتا وودلاند
عزة عاطف

كشفت شركة «تويوتا» اليابانية عن حزمة مفهومية جديدة كليًا تحت اسم «وودلاند» مخصصة لمعرض «SEMA 2026» للتعديلات في لاس فيجاس.

وتستعرض التشكيلة الجديدة رؤية جريئة تهدف لتجهيز السيارات العائلية والكهربائية لاستكشاف الطرق غير المعبدة والمناطق النائية دون المساس بالعملانية اليومية، ممتدة عبر 5 طرازات شهيرة هي: «RAV4»، «جراند هايبريد»، «سيينا»، «bZ» الكهربائية، و«كراون سيجنيا». 

لغة تصميمية مستلهمة من الستينيات وتجهيزات ميدانية

جاء تطوير هذا الخماسي المفهومي تحت إشراف مركز تحسين التصميم «CALTY Design Research» التابع للشركة في ولاية ميشيجان الأمريكية.

وتحصل النماذج على طلاء خارجي مميز باللون الأزرق «Horizon Blue» – وهو لون مستوحى من الطرازات الكلاسيكية لعلامة تويوتا في ستينيات القرن الماضي مثل «ستوت» و«كراون» – مع طلاء السقف وغطاء المحرك باللون الأسود الساتان للمساعدة في منع الانعكاسات الضوئية أثناء القيادة الميدانية.

وعلى الصعيد الهندسي، زودت السيارات بحزمة تعديلات شاملة شملت زيادة الارتفاع عن الأرض عبر رفع نظام التعليق (Lift Kit)، وإضافة رفارف عريضة لحماية الهيكل (Over-fenders)، وعجلات رياضية سوداء مغطاة بإطارات مخصصة للطرق الوعرة (All-Terrain)، إلى جانب حوامل سقف من شركة «Yakima» مع عوارض تحميل إضافية.

«سيينا وودلاند».. التحول المفاجئ للسيارة العائلية

من بين النماذج الـ 5 المجهزة، خطفت الكروس أوفر الفان «تويوتا سيينا وودلاند» الأنظار بكونها النموذج الأكثر تميزًا وغير المتوقع في المعرض.

فقد حولت التعديلات الهندسية الفان المحافظة ذات الـ 8 مقاعد المعتمدة على منظومة دفع هجينة بقوة 245 حصانًا إلى مركبة مغامرات قادرة على التعامل مع المسارات الجليدية والترابية بسهولة، مِمَّا يفتح آفاقًا جديدة لفئة سيارات «الميني فان» العائلية.

وعلى الرغم من أن هذه الطرازات تُعد نماذج اختباريّة عرضية وليست مخصصة للبيع الفوري في الصالات، إلا أنها تعكس استكشاف الشركة لمدى إمكانية توسيع الفئات المغامرة وتطبيق حزمة «وودلاند» على نطاق أوسع في الطرازات الإنتاجية المستقبلية.

تويوتا سيينا وودلاند الاختبارية
مفهوم تويوتا بي زد وودلاند
تويوتا كراون سيجنيا وودلاند كونسبت
تويوتا RAV4 وودلاند الاختبارية
سيارات تويوتا تويوتا وودلاند تويوتا في معرض SEMA مواصفات Toyota Sienna Woodland Concept تويوتا الهجينة والكهربائية سيارات تويوتا المصممة للطرق الوعرة

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