وزير بريطاني: نرفض امتلاك إيران سلاحًا نوويًا .. وندعم حل الدولتين لتحقيق السلام

أكد ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بلاده تقف إلى جانب شركائها في المنطقة من أجل تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار .

وقال دوتي، في كلمته خلال منتدى (حوار المنامة 2026)، إن المملكة المتحدة ترفض امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل بالتنسيق مع شركائها من أجل تعزيز الأمن الإقليمي .

وشدد وزير الدولة البريطاني على دعم بلاده للجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين لمواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد دوتي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية، مجددًا دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين باعتباره أساسًا لتحقيق السلام، ومعلنًا رفض بلاده التوسع الاستيطاني الإسرائيلي .