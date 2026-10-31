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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أحتاج إلى قطرات.. ترامب يتوقف عن الحديث خلال تجمع انتخابي لمسح عينيه

ترامب
ترامب
إلهام عبد العزيز

 ليست هذه المرة الأولى التي بدا فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه يواجه صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين خلال تجمع انتخابي في ولاية فلوريدا، حسب صحيفة مترو البريطانية.

ترامب يواجه صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين 


وكان الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 80 عامًا، يتحدث إلى أنصاره في مدينة دايتونا بيتش، يوم الجمعة، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء المقبل، عندما توقف لمسح عينيه.


وأخذ ترامب منديلًا ورقيًا وغمس طرفه في كوب من الماء، قبل أن يمسح وجهه ويقول للحاضرين: آه، هذا أفضل بكثير.

ثم مازح الحضور بشأن حاجته إلى قطرات للعين، قائلًا: أتمنى لو كانت لديّ بعض قطرات العين.

وبعد ذلك، هاجم ترامب منتقديه الذين شككوا في حالته الصحية، بعدما ألغى في البداية تجمعين انتخابيين كان من المقرر عقدهما في ولايتي كانساس وأيوا.

وقال: لو فعلت ذلك، لقالوا إنني مريض للغاية، وإن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام معي.

وأُعيد تنظيم الفعاليتين لاحقًا، ومن المتوقع أن يزور ترامب الولايتين يوم الأحد.


ويأتي ذلك بعدما أرجع ترامب في وقت سابق إغماض عينيه خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى الشعور بالملل، وليس إلى النوم.


وقال ترامب لمسؤولين كانوا يضحكون في قاعة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض في 29 يناير: قال بعض الأشخاص إنه أغمض عينيه. انظروا، لقد كان الأمر مملًا للغاية.


وأضاف: لم أكن نائمًا، بالمناسبة. أنا لا أنام كثيرًا.

وعلى مدار الأسبوع الجاري، واجه الرئيس الأمريكي تدقيقًا متجددًا بشأن حالته الصحية ومدى قدرته على أداء مهامه، رغم تأكيده أنه يشعر بأنه في حالة ممتازة.

وقبل يوم واحد فقط، شن ترامب هجومًا على صحفي من وكالة رويترز سأله عما إذا كان قد ألغى تجمعه الانتخابي في كانساس بسبب شعوره بالإرهاق من السفر.

ورد ترامب قائلًا: أنت مريض لأنك تطرح هذا السؤال، أنت مريض، قبل أن يصف الصحفي بأنه أحمق.

ثم انتقل إلى انتقاد مظهر الصحفي، قائلًا: إنه خارج عن لياقته البدنية تمامًا.

كما شهد التجمع الانتخابي في فلوريدا مقاطعة عدد من المحتجين لكلمة الرئيس، فيما زعم ترامب أنهم يتلقون أموالًا من الملياردير جورج سوروس، المانح للحزب الديمقراطي.

وكان أحد المحتجين يرتدي قميصًا يطالب بالكشف عن الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.

وجاءت الفعالية قبل أيام من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر، في انتخابات ستحدد السيطرة على الكونجرس الأمريكي.

ترامب الرئيس الأمريكي قطرة العين انتخابات التجديد النصفي

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