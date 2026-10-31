استهداف روسي لمنشآت الطاقة و انقطاع الكهرباء عن 280 ألف أسرة أوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ‌السبت إن طائرات مسيرة روسية قصفت منشآت طاقة أوكرانية في هجمات وقعت خلال الليل، مما ⁠أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 280 ألف أسرة أوكرانية في منطقتي كييف ودنيبروبتروفسك.

انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أوكرانيا



وقال زيلينسكي على تطبيق تيليجرام "تسببت هذه الضربات الروسية في ‌وضع ⁠صعب فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء في جميع أنحاء مناطقنا"

وأضاف "يرى العالم أن روسيا تستهدف ⁠البنية التحتية المدنية بشكل متعمد كل يوم. وعلى كل ⁠من لا يريد أن يرى هذا التصعيد ⁠الروسي يمتد أكثر إلى أوروبا أن يساعد أوكرانيا".