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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استهداف روسي لمنشآت الطاقة و انقطاع الكهرباء عن 280 ألف أسرة أوكرانية

الرئيس الأوكراني ـ أرشيفية
الرئيس الأوكراني ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ‌السبت إن طائرات مسيرة روسية قصفت منشآت طاقة أوكرانية في هجمات وقعت خلال الليل، مما ⁠أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 280 ألف أسرة أوكرانية في منطقتي كييف ودنيبروبتروفسك.

انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أوكرانيا 


وقال زيلينسكي على تطبيق تيليجرام "تسببت هذه الضربات الروسية في ‌وضع ⁠صعب فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء في جميع أنحاء مناطقنا"

وأضاف "يرى العالم أن روسيا تستهدف ⁠البنية التحتية المدنية بشكل متعمد كل يوم. وعلى كل ⁠من لا يريد أن يرى هذا التصعيد ⁠الروسي يمتد أكثر إلى أوروبا أن يساعد أوكرانيا".

زيلينسكي أوكرانيا انقطاع الكهرباء قصف روسي علي أوكرانيا

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