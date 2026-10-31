قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم
الكارت الموحد 2026.. خطوات وشروط الحصول على البديل الرقمي لبطاقة التموين
مصرع 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين في تصادم ميكروباص ونقل على الطريق الأوسطي
خاص| انقسام داخل الأهلي حول مصير عموتة.. نوفمبر يحسم القرار ومباراة بيراميدز كلمة السر
تقارير: ترامب يعتزم شن هجوم على إيران الأربعاء المقبل
مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟
مش كل المواضيع ينفع فيها النصح .. القصة الكاملة لـ أزمة آيتن عامر وشيماء سيف
ديربي ميلانو يشعل صراع القمة.. يوفنتوس ونابولي في اختبار فض الشراكة بالدوري الإيطالي
هل يجب الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت؟.. انتبه
بلال سيف يرفع اسم مصر في موسكو.. جائزة الجمهور تتوج رحلة قارئ «دولة التلاوة»
مسؤول الأمن الإيراني الأول لأوروبا: الحرب والإرهاب لهما ثمن وأنتم تدفعون الفاتورة
فصيل عراقي يحذر الأمريكيين: إياكم وضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي


تشهد  أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التذبذب فى الأسعار مابين ارتفاع وانخفاض إلا أنها سجلت اليوم السبت انخفاضا طفيفا بدأت تلامس سعر كيلو الدواجن خاصة البيضاء  ليصل سعر الكيلو ل 73 جنيهًا للكيلو بالمزرعة بعدما كان سعرها 75 جنيهًا أمس ، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف حوالى 15%. 

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 73 جنيهًا بالمزرعة  ،وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها   كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 73 جنيهًا،  لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيه .

كذلك  ارتفع  سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  105 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك 120جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 115 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما استقر سعر كيلو البانيه اليوم لـيتراوح بين 190 و  220 جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.
 

أسعار البيض
وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .


ومن جانبه ، من جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع أسعار البيع عن تكلفة الإنتاج خلال الأشهر الماضية، رغم وفرة الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق، محذرًا من تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل على المربين واستمرارهم في العملية الإنتاجية.

وقال الزيني خلال تصريحات ل"صدي البلد " إن طبيعة قطاع الدواجن تختلف عن قطاعات أخرى، نظرًا لأن الدواجن الحية والبيض الطازج من السلع سريعة التداول التي تُباع يوميًا، ولا يمكن تأجيل طرحها في الأسواق بعد اكتمال دورة الإنتاج، وهو ما يجعل المنتجين أكثر تأثرًا بأي اختلال بين العرض والطلب.

وأضاف" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن متوسط سعر طبق البيض خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ نحو 84 جنيهًا، بما يقل عن تكلفة الإنتاج بأكثر من 15 جنيهًا، فيما سجل متوسط سعر كيلو الدواجن نحو 64 جنيهًا، بانخفاض عن التكلفة يقدر بنحو 10 جنيهات للكيلو، الأمر الذي فرض أعباء كبيرة على المربين.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن تحقيق التوازن في الأسعار يرتبط باستمرار المنتجين في العمل والإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار السوق يتطلب ضمان قدرة المربين على مواصلة دورات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على وفرة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.

تراجع أسعار الدواجن والبيض 

وأوضح الزيني أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة من نحو 84 جنيهًا إلى ما يتراوح بين 73 و74 جنيهًا، كما تراجع سعر طبق البيض من 115 جنيهًا إلى نحو 105 جنيهات، ووصل في بعض التعاملات إلى 100 جنيه.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم البانيه الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

سعر الذهب في الأردن اليوم

سعر الذهب اليوم في الأردن.. عيار 21 يسجل 79.4 دينار والليرة الإنجليزية بـ 672.8 دينار

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

ترشيحاتنا

ترامب ـ أرشيفية

قاضية ومصرفية.. ترامب ينفي الزواج من شقيقتيه أمام حشد جماهيري

"الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: استهداف مرافق للطاقة وأهداف لوجستية أوكرانية

وزير الخارجية

لبحث العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد