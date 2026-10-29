بيطري الأقصر يضبط كمية من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك داخل مطعم ويحيل الواقعة للنيابة العامة

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملات تفتيشية مفاجئة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالأقصر.

وتوجهت لجنة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إلى عدد من المنشآت الغذائية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز إسنا عن ضبط صاحب مطعم أثناء تجهيز الوجبات، وبحوزته نحو 50 كيلو جرامًا من الدواجن واللحوم المفرومة واللحوم المجهزة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب رصد تدني مستوى النظافة العامة داخل مكان إعداد وتجهيز الطعام.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستهداف جميع المنشآت التي تقدم أغذية ذات أصل حيواني، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة إلى المواطنين.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة لتشديد الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، والتصدي للممارسات المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة، ودعمًا للمظهر الحضاري والسياحي المتميز لمحافظة الأقصر.