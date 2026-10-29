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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم المشروعات الوطنية وتحقيق الأمن المائي

مدير قطاع المياه بالبنك الدولي
مدير قطاع المياه بالبنك الدولي
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بـ ديفيد ميشود، مدير قطاع المياه بالبنك الدولي، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم تقدير مصر للشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وحرص الوزارة على مواصلة التعاون والاستفادة من الخبرات الفنية الدولية في دعم جهود تطوير منظومة إدارة المياه، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ومستهدفات استراتيجية الموارد المائية والري ٢٠٥٠ والجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».

واستعرض اللقاء فرص التعاون في تطوير البنية التحتية المائية، وتحسين كفاءة منظومتي الري والصرف، والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ويعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء فرص توفير الدعم الفني لإعداد ودراسة المشروعات ذات الأولوية، وبحث آليات التمويل المناسبة لتنفيذها، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في قطاع المياه، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وناقش الجانبان سبل مواصلة التعاون في دعم التخطيط المائي المتكامل، وتبادل المعرفة والخبرات بشأن الأساليب الحديثة لإدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها في مختلف الاستخدامات.

وأكد الدكتور سويلم أهمية استمرار التنسيق بين المختصين بالوزارة والبنك الدولي لمتابعة مجالات التعاون المشترك، وتحديد فرص الدعم الفني والتمويلي للمشروعات المائية، بما يستجيب للاحتياجات والأولويات الوطنية.

مجموعة البنك الدولي التخطيط المائي توفير الدعم الفني تطوير البنية التحتية المائية إدارة وتنمية الموارد المائية

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