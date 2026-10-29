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أعلى سعر للدولار اليوم في مصر يسجل 56.35 جنيه للبيع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر يسجل 56.35 جنيه للبيع

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، في بنوك التعمير والإسكان والمصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي، خلال  تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

البنوك تسجل أعلى سعر للدولار اليوم

قدمت بنوك التعمير والإسكان والمصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار، عند 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في التقرير.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

على الجانب الآخر، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار بين البنوك المذكورة، عند 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع، بفارق 28 قرشًا في سعر الشراء عن أعلى سعر معلن.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع، بينما سجل في بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك البركة 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنكي قناة السويس والمصرف العربي 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع.

الدولار اسعار الدولار سعرالدولار

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