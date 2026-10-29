محافظة القاهرة تحيل واقعة تقليم أشجار حديقة الطفل بمصر الجديدة للنيابة العامة

أكدت محافظة القاهرة أن حديقة الطفل تدار بمعرفة جمعية مصر الجديدة، وبالتنسبق مع د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وحي النزهة لتفقد الحديقة، وأسفرت المعاينة عن وجود تقليم جائر فى بعض الأشجار ، وعلى الفور وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بايقاف الأعمال .

وذلك بعد ما نشر فى عدد من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بخصوص قطع الاشجار بحديقة الطفل بمصر الجديدة.

محافظة القاهرة

وعلى الرغم من تقديم مسئولى جمعية مصر الجديدة لتقرير داخلى يفيد بوجود خطورة على الاطفال المترددين على الحديقة بما يستلزم قطع بعض الأفرع، إلا أن محافظ القاهرة أصدر قرارًا باحالة الموضوع إلى النيابة العامة لقيام مسئولى الجمعية بعمل قص جائر للأشجار ، وعدم الرجوع للمختصين وأخذ الموافقات اللازمة، وعدم اتباع الاجراءات الفنية للتقليم.

وتهيب محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.