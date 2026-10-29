مصرع 3 من أبناء الفيوم بينهم شقيقان في حادث تصادم سيارتين بالسعودية خلال توجههم للعمل

خيّم الحزن على أهالي محافظة الفيوم عقب مصرع 3 من أبنائها في حادث تصادم سيارتين بطريق وادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية خلال توجههم إلى عملهم.



تفاصيل الحادث الأليم

تلقت السلطات السعودية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق وادي الدواسر وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة وفحص ملابساتها والوقوف على أسباب التصادم وأسفر الحادث عن وفاة 3 من أبناء محافظة الفيوم من بينهم شقيقان كانا في طريقهما إلى عملهما في السعودية في واقعة مؤلمة أثارت حالة من الحزن بين ذويهم وأهالي قريتيهما.



أسماء الضحايا ومحل إقامتهم

وضمت قائمة المتوفين الشقيقين عوض الشافعي عوض ومحمد الشافعي عوض المقيمين بقرية وليدة التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم كما توفي سيد عبد جمعة زيدان من قرية سليمان التابعة للمركز نفسه وتنتمي الأسماء الثلاثة إلى مركز سنورس الذي خيّم الحزن على أهاليه عقب انتشار نبأ الحادث ووفاة أبنائهم خلال وجودهم خارج البلاد سعيا وراء العمل وكسب الرزق.



حالة من الحزن بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن بين أسر المتوفين وأهالي قريتي وليدة وسليمان عقب تلقي نبأ الحادث الأليم وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للضحايا وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته كما دعا الأهالي الله أن يلهم أسر المتوفين الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم الذي ترك حالة من الأسى بين ذويهم وأقاربهم ومعارفهم ويترقب أهالي المتوفين متابعة الإجراءات المتعلقة بالحادث في ظل حالة الحزن التي يعيشونها بعد فقدان أبنائهم أثناء توجههم إلى العمل بالمملكة العربية السعودية.