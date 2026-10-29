قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم المشروعات الوطنية وتحقيق الأمن المائي
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 عند 6380 جنيهًا والجنيه الذهب يتخطى 51 ألفًا
انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف
برلماني: القمة الروسية الإفريقية تفتح آفاقًا جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي
مدبولي يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية
الأهلي يُخطّط لضم 3 مدافعين في يناير حال رحيل ياسر إبراهيم
مدبولي: طموح المصريين في رؤية بلدهم بمصاف الدول المتقدمة حق أصيل
اعرف درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
حافظوا على بلدكم.. مدبولي لشباب السويس: بلدنا لو حصل لها حاجة لا قدر الله ممكن ما تقومش تاني
البدوي: الوفد لن يستجدي مقاعد البرلمان من أحد
تحرك برلماني لرفض تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء «أسكرا»
مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. الأهلي يواجه مودرن سبورت والنصر يصطدم بالخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، واستعراض مستجدات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها.

معدلات الإنجاز المحققة

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات، ومعدلات الإنجاز المحققة، والبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، فضلًا عن متابعة الإجراءات المتخذة لدفع معدلات العمل وتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة.

كما شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، بما يدعم تنوع الفرص المطروحة، ويعزز كفاءة استغلال الأراضي، ويحقق الاستفادة المثلى من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية منها.

تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية

وشددت الوزيرة على أهمية تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية، وتيسير الإجراءات في إطار القواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.

الإسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القطاع الخاص التنمية العمرانية المدن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الاهلي

الأهلي ينهي اتفاقه مع علي حمدي ويتبقى التفاوض مع البنك

ترشيحاتنا

شباب المبتكرين في مجال المياه بين طلاب مدارس

وزير الري يقدم الجوائز للفائزين في مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه

وزير الطاقة والهيدروليكا بجمهورية الكونغو

تعاون بين الري ووزارة الطاقة بالكونغو في مجال الموارد المائية

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: تكليف التمريض والأطباء يستهدف التوزيع العادل للخدمات الصحية

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد