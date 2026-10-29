وزيرة الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، واستعراض مستجدات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها.

معدلات الإنجاز المحققة

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات، ومعدلات الإنجاز المحققة، والبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، فضلًا عن متابعة الإجراءات المتخذة لدفع معدلات العمل وتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة.

كما شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، بما يدعم تنوع الفرص المطروحة، ويعزز كفاءة استغلال الأراضي، ويحقق الاستفادة المثلى من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية منها.

تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية

وشددت الوزيرة على أهمية تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية، وتيسير الإجراءات في إطار القواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.