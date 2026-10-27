الإسكان تعتمد تقسيم 2.5 فدان بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 1139 لسنة 2026، بتاريخ 28 يوليو 2026، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 10,500 متر مربع، بما يعادل 2.5 فدان، بالحوض رقم (28) في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لورثة المرحوم أنور أحمد رسلان أحمد، لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني.

وجاء القرار كالتالي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 1139 لسنة 2026 بتاريخ 28/7/2026 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (23أ) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة المرحوم أنور أحمد رسلان أحمد وهم: “نجلاء السيد على أحمد وخالد أنور أحمد رسلان أحمد وأسامة أنور أحمد رسلان وعزة أنور أحمد رسلان وريم أنور أحمد رسلان وهبة الله أنور أحمد رسلان” لإقامة نشاط سكنى بمقابل عيني.