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من اليوسفي للكاكا والقشطة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من اليوسفي للكاكا والقشطة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة
البهى عمرو

عرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقرير فيديو من سوق الجملة لمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-10-2026.

وقالت مراسلة القناة بسنت محمود، إنها متواجدة في سوق الجملة لمعرفة أسعار الفاكهة الشتوية وأسعار الخضروات.

وقال أحد التجار بسوق الجملة بأكتوبر، إننا في نهاية الموسم الصيفي، وإن المانجو ما زالت موجودة، وهناك أنواع من الفاكهة الشتوية ظهرت، منها اليوسفي، الذي يبدأ سعره من 13 إلى 17 جنيهًا.

وأوضح أن سعر الجوافة يتراوح من 13 إلى 20 جنيهًا، والبرتقال من 13 إلى 18 جنيهًا، حسب الجودة ونوع البرتقال.

وأشار إلى أن سعر الكنتالوب يبلغ 15 جنيهًا للكيلو، والكاكا تتراوح من 25 إلى 30 جنيهًا، والقشطة من 60 إلى 100 جنيه، والتين يبلغ 20 جنيهًا.


 

أسعار الخضروات الخضروات والفاكهة أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الفاكهة

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