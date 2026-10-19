البطاطس والبصل.. ومفاجأة بشأن أسعار الخضروات والفاكهة

مع اقتراب دخول الموسم الشتوي بكامل طاقته، تترقب الأسواق تحركات جديدة في أسعار الخضروات والفاكهة، وسط توقعات بزيادة المعروض وتراجع أسعار عدد من الأصناف التي شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها البطاطس والبصل، في وقت يمثل فيه استقرار أسعار السولار والبنزين عاملًا إيجابيًا لدعم تكاليف النقل واستقرار حركة تداول المنتجات الزراعية.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن تثبيت أسعار المحروقات يدعم استقرار السوق الزراعي، متوقعًا استقرار أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات انخفاض بعض الأصناف بالتزامن مع زيادة الإنتاج وبدء الموسم الشتوي.

استقرار أسعار الوقود يدعم سوق الخضروات والفاكهة

الخضروات



وأوضح النجيب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قطاع الخضروات والفاكهة لا يواجه حاليًا معوقات مرتبطة بالمحروقات أو مدخلات ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن ثبات أسعار الوقود يسهم في الحد من الضغوط على تكاليف تداول المنتجات الزراعية، ويدعم استقرار الأسعار بالأسواق.

وأضاف أن السوق يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين نهاية الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج مع دخول الموسم الجديد بكامل طاقته من شأنها أن تدفع الأسعار نحو الاستقرار، يعقبه انخفاض تدريجي في بعض الأصناف وفقًا لحجم المعروض والطلب.

موعد انخفاض أسعار البطاطس والبصل



وتوقع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة تراجع أسعار بعض الأصناف التي كانت مرشحة للارتفاع، وعلى رأسها البطاطس والبصل، مؤكدًا أن زيادة المعروض خلال الأشهر المقبلة ستدعم انخفاض أسعارهما.

وقال النجيب: «البطاطس والبصل ستنخفض إن شاء الله في الشهور القادمة»، موضحًا أن الموسم الجديد للمحصولين يبدأ خلال الشهر المقبل في محافظة المنيا، ثم محافظة سوهاج، تليهما مناطق الإنتاج في محافظات الوجه البحري، بما يسهم في زيادة الكميات المطروحة داخل الأسواق.

وأشار إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة تتأثر بالتغيرات الموسمية، وقد تشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا مع انتهاء المواسم الزراعية، لكنها تميل إلى العودة لمعدلاتها الطبيعية مع زيادة الإنتاج وتوافر كميات أكبر من المنتجات.

أسعار الطماطم في الأسواق



وفيما يتعلق بأسعار الطماطم، أوضح النجيب أن متوسط سعر الكيلو في أسواق التجزئة بالأحياء الشعبية يتراوح بين 15 و18 جنيهًا، بينما قد يصل إلى 20 جنيهًا أو أكثر في الأحياء الراقية وبعض المناطق، نتيجة اختلاف تكاليف التداول والإيجارات وغيرها من عناصر التكلفة.

وأكد أن اختلاف الأسعار بين المناطق يرتبط بطبيعة السوق وتكاليف البيع والتوزيع، مشددًا على أهمية نقل الأسعار بصورة دقيقة تعكس واقع الأسواق، دون مبالغة أو إثارة مخاوف المستهلكين.

موعد ظهور البرتقال واليوسفي واختفاء المانجا والعنب



وأشار النجيب إلى أن المنتجات الزراعية الشتوية من المتوقع أن تتوافر بكميات أكبر داخل الأسواق خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع دخول الموسم الشتوي وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن الرمان والتمور متوافران حاليًا، بينما يُتوقع أن تبدأ أصناف مثل المانجا والتين والعنب في مغادرة الأسواق خلال الشهر المقبل، مع انتهاء مواسمها الزراعية.

وأضاف أن بشائر البرتقال واليوسفي لم تظهر بصورة كاملة حتى الآن، متوقعًا توافرهما خلال الفترة المقبلة مع تقدم الموسم الشتوي، بما يتيح للمستهلكين الحصول على مزيد من أصناف الفاكهة الموسمية.



وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة على أهمية الالتزام بالدقة والواقعية عند الإعلان عن توقعات الأسعار، مؤكدًا أن حركة السوق ترتبط بعوامل متعددة، في مقدمتها حجم الإنتاج والمعروض وتوقيت الموسم الزراعي وتكاليف التداول.

واختتم النجيب بالتأكيد على أهمية إتاحة المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة، قائلًا: «إحنا بنتمنى إن كل مواطن مصري يحصل على كل المنتجات بأسعار في متناول إيديه»، مطالبًا بأن تستند التصريحات المتعلقة بالأسعار إلى بيانات واقعية تعكس حركة السوق الفعلية، بما يساعد على طمأنة المستهلكين وتجنب إثارة القلق بينهم.