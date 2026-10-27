فضل شاكر وابنه يحيان حفلا فى أبو ظبي.. 20 نوفمبر

يحيي الفنان فضل شاكر حفلا غنائيا بمشاركة نجله الفنان محمد فضل شاكر، يوم 20 نوفمبر المقبل، على مسرح الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في أمسية تجمعهما معا أمام الجمهور.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل باقة من أبرز أغانيهما التي حققت نجاحا وتفاعلا واسعا، في لقاء يجمع بين خبرة فضل شاكر الغنائية وحضور نجله محمد الذي يواصل ترسيخ مكانته على الساحة الفنية.

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات الغنائية التي تستضيفها أبوظبي، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، لتقديم أمسيات موسيقية متنوعة لجمهورهم.

ومن المتوقع أن يحظى الحفل باهتمام واسع من محبي فضل شاكر ونجله، خاصة مع اجتماعهما على مسرح واحد في أمسية غنائية مرتقبة.

عودة فضل شاكر

وكان فضل شاكر، أحيا حفل العودة في موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، يوم 22 أكتوبر الماضي.

الحفل الأول لفضل شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان «عودة الغايب»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، بعد الإقبال على تذاكر الليلة الأولى، في عودة ينتظرها محبوه بعد فترة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية.

ميني ألبوم فضل شاكر

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح ميني البوم يعود به الى الساحة الفنية بالتزامن مع فترة النقاهة التي يقضيها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعكف على التحضير لعمل غنائي جديد يعود من خلاله إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

فضل شاكر اتفق خلال الفترة الماضية على عددا من الأغاني، كما تعاون مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، ضمن تحضيراته للمرحلة الفنية الجديدة.