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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستعد لقمة مكافحة التصحر.. تنسيق حكومي ودولي لضمان نجاح COP18

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة جمهورية مصر العربية للـدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (COP18)، والمقرر انعقادها عام 2028، وذلك بحضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

كما حضر اللقاء محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، فضلا عن سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الزراعة أن استضافة مصر لمؤتمر COP18 تأتي تتويجاً للدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في القضايا البيئية والإقليمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم جميع أشكال الدعم اللوجستي والفني لضمان خروج المؤتمر بالصورة التي تليق بمكانة مصر وتلبي تطلعات الشعوب المتأثرة بجفاف الأراضي وتدهورها.

من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لجهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وتدهور الأراضي، مشيدة بالخبرات المصرية العريقة في إدارة المناطق الجافة، ومؤكدة تطلع الاتفاقية لتعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث الدولي الهام.

وشهد اللقاء استعراض خطة العمل الأولية والخطوات التنفيذية المقترحة، فضلا عن الدور العلمي والتطبيقي الذي سيقوم به مركز بحوث الصحراء، باعتباره نقطة الاتصال المصرية في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المبادرات والملفات الفنية واستعراض التجارب المصرية الناجحة في استصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي خلال فعاليات المؤتمر.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة الترتيبات الفنية واللوجستية، وضمان تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية للتحضير المسبق للقمة المقرر عقدها في عام 2028.

الزراعة التصحر مكافحة التصحر COP18

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