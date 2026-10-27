مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي.. يومان والساعة هتتأخر 60 دقيقة

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي أصبحت محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي فى مصر.

مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2026

ويبحث العديد من المواطنين عن مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي، الذي من المقرر أن يبدأ أخر جمعة الموافق 30 اكتوبر، وستشهد مواقيت الصلاة تأخرًا بواقع 60 دقيقة، فى تمام الساعة 12 ليلاً لتصبح 11 ليلاً، مما جعل الكثير يبحث عن مواعيد الصلاة، لذا يقدم موقع صدى البلد مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي.

آخر موعد للعمل بالتوقيت الصيفي 2226

موعد انتهاء التوقيت الصيفي لعام 2026 هي الخميس الأخيرة الموافق 29 اكتوبر 2026، حيث ستتم إعادة عقارب الساعة 60 دقيقة للخلف، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي فى القاهرة

• صلاة الفجر: 4:39 صباحًا

• الشروق: 6:07 صباحًا

• صلاة الظهر: 11:39 صباحًا

• صلاة العصر: 2:46 مساءً

• صلاة المغرب: 5:10 مساءً

• صلاة العشاء: 6:28 مساءً

مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي فى الإسكندرية

• الفجر: ٤:٤٦ ص

• الشروق: ٦:١١ ص

• الظهر: ١١:٤٣ ص

• العصر: ٢:٤٨ م

• المغرب: ٥:١٢ م

• العشاء: ٦:٣١ م

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي فى الإسماعيلية

• صلاة الفجر: 5:34 صباحاً

• الشروق: 7:02 صباحاً

• صلاة الظهر: 12:35 ظهراً

• صلاة العصر: 3:44 عصراً

• صلاة المغرب: 6:08 مساءً

• صلاة العشاء: 7:26 مساءً

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي بشرم الشيخ

الفجر 4:24

الظهر 11:27

العصر 2:39 م

المغرب 5:05 م

العشاء 6:20 م.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي فى أسوان

الفجر 4:29 ص

الظهر 11:33 ص

العصر 47: 2

المغرب 5:14 م

العشاء 6:27

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي فى سـوهاج

الفجر 4:35 ص

الشروق 5:59 ص

الظهر 11:37 ص

العصر 2:50 م

المغرب 5:15 م

العشاء 6:30 م

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي فى بنى سويف

الفجر 4:38 ص

الشروق 6:4 ص

الظهر 11:40 ص

العصر 2:50 م

المغرب 5:14 م

العشاء 6:32 م

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي فى مطروح

الفجر 4:54 ص

الشروق 6:23 ص

الظهر 11:55 ص

العصر 3:3 م

المغرب 5:27 م

العشاء 6:46 م

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي فى الغردقـة

الفجر 4:26 ص

الشروق 5:51 ص

الظهر 11:28 ص

العصر 2:41 م

المغرب 5:5 م

العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي فى السـلوم

الفجر 5:2 ص

الشروق 6:31 ص

الظهر 12:3 م

العصر 3:11 م

المغرب 5:35 م

العشاء 6:54 م

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي فى نويـبع

الفجر 4:24 ص

الشروق 5:50 ص

الظهر 11:25 ص

العصر 2:36 م

المغرب 5:0 م

العشاء 6:17 م