غدا.. وزير الدفاع الياباني يزور الفلبين لحضور اجتماع وزراء دفاع رابطة "آسيان"

قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، إنه سيبدأ غدا الأربعاء زيارة إلى الفلبين تستمر حتى الجمعة القادمة، وذلك لحضور اجتماعات تتعلق برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأوضح كويزومي، في مؤتمر صحفي، اليوم /الثلاثاء/، أنه من المقرر أن يحضر كويزومي اجتماعا لوزراء دفاع دول "آسيان" والدول الشريكة- بما في ذلك اليابان- حيث سيستعرض التقدم المحرز في جهود طوكيو الرامية إلى مراجعة الوثائق الأمنية الثلاث الرئيسية للبلاد بحلول نهاية العام، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف: "سنؤكد أهمية الحوار وتعزيز قدرتنا على منع النزاعات". كما أبدى استعداده لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والفلبين.