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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب موجة صعود متتالية.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بالبنوك

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي

بعد موجة من الصعود المتتالي، شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه استقرار نسبي ، وظل في مستويات تتجاوز 56 جنيهًا في البنوك .

أعلى سعر للدولار

وبلغ أعلى سعر للدولار 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، وذلك في بنوك : "مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس".

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27-10-2026، بمستهل التعاملات .

أسعار الدولار اليوم 

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع.

 فيما بلغ في بنك التنمية الصناعية وبنك التعمير والإسكان 56.20 جنيه للشراء و56.30 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

ووصل سعر الدولار في كريدي أجريكول إلى 56.19 جنيه للشراء و56.29 جنيه للبيع.

 بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي 56.24 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في  البنوك 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 56.25 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس 56.25 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع.

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