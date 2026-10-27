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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رفعت فياض: تدريس مواد الهوية الوطنية في المدارس توجه دولة وليس الوزارة

مدرسة
مدرسة
البهى عمرو

كشف رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي والكاتب الصحفي، أن توصيات منتدى مصر 2026 تصب في مصلحة التلميذ لأن هذا توجه دولة وليس مجرد توجه وزارة التربية والتعليم بشأن تدريس مواد الهوية.


وتابع فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التوصيات تناولت تدريس التاريخ واللغة العربية والتربية الدينية لا بد أن يتم بشكل أساسي.

وأوضح رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم أن وزير التربية والتعليم أكد أن قرار تدريس مواد الهوية الوطنية صدر في 2024 على أن يطبق بداية من العام المقبل 2027.

وأكد أن كثير من الطلاب يتخرجون من المرحلة الثانوية ولا يجيدون اللغة العربية في المدارس الدولية، موضحًا أن الطلاب في المدارس الدولية كانوا يدرسون هذه المواد خارج المجموع.

وأضاف أن دراسة المواد خارج المجموع جعل طلاب المدارس الدولية لا يهتمون بدراسة العربي، ولكن مع إضافتها للمجموع بنسبة 10 % للعربي و10 % للتاريخ سيكون هناك اهتمام بتدريس هذه المواد.


 

رفعت فياض المدارس أخبار اليوم منتدى مصر 2026 صدى البلد

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