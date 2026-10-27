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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إشادة بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة العربية للتصنيع بمجال معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي

ووزراء الإسكان والإنتاج الحربي والصناعة
ووزراء الإسكان والإنتاج الحربي والصناعة
كريم الخطيب

أكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026).


وأشار أن الهيئة العربية للتصنيع تشارك بجناح متميز ومتنوع , في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض , الذي افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس الوزراء بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة الجهات التابعة لها،وذلك خلال الفترة من من 26 إلى 28 أكتوبر 2026.


وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في تقديم  حلول علمية حديثة وتوطين تكنولوجيا أحدث المعدات والتقنيات في مجالات معالجة المياه  (تحلية وتنقية المياه)، ومعالجة الصرف الصحي والصناعي ،  من خلال استغلال طاقاتها الإنتاجية المتطورة وكوادرها البشرية المتميزة .


وأضاف أن هناك اهتماما حكوميا واسعا  لتشجيع التصنيع المحلي وتوطين صناعة الطلمبات ، مما يمهد الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في هذا المجال, لافتا أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في توطين صناعة الطلمبات وفقا لمواصفات الجودة العالمية , وهي خطوة ايجابية نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.


وذكر أن طلمبات المياه بأنواعها المختلفة تتميز بأعلى نسب مكون محلي والتي تعد منتجا محليا متميزا وفقا لمعايير الجودة العالمية ،وبديلا عن إستيراد الطلمبات من الخارج وتتضمن الطلمبات الرأسية والأفقية والغاطسة والمنشطرة بسعات وقدرات مختلفة لتلبية متطلبات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. 


وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تتشرف بمشاركتها الأساسية مع وزارة الإسكان  في جميع المشروعات التنموية الخاصة بمجالات معالجة المياه ومعالجة الصرف الصحي والصناعي تحت شعار "صنع في مصر ". 


وفي سياق متصل ، أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر أن الهيئة العربية للتصنيع إحدى أزرع الدولة القوية في مجال التصنيع ترحب بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات بما يخدم الرؤية المؤسسية لتحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي تجمع من خلالها الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالقطاعات الصناعية بالدولة وخبرات وقدرات القطاع الخاص والاستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يعزز التكامل بين هذه القطاعات  ويدعم تطوير القدرات الصناعية والتنافسية . 


 

وقد تفقد جناح الهيئة السادة وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  ووزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير الصناعة، الذين أعربوا عن إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي  ، لمختلف الاستخدامات.

الإسكان الإنتاج الحربي الصناعة الصرف الصحي معالجة المياه الهيئة العربية للتصنيع المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

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