الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع يبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

اجتمع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة الهيئة، وذلك بحضور المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة وعدد (8) رؤساء مجالس إدارات شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، و المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وبمشاركة عدد من رؤساء مصانع وشركات الهيئة.



تأتي هذه الزيارة، في إطار الخطوات الجادة لتعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية والإنتاجية للقطاعات الصناعية الدفاعية والمدنية بكل من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الإنتاج الحربي



و أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مجالات التصنيع المختلفة، وفي مقدمتها مجال الصناعات الدفاعية، هو تعاون مثمر وممتد منذ سنوات، مضيفًا أن الجانبين حريصان على استمرار هذا التعاون البنّاء، خاصةً في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التكامل بين مختلف المؤسسات بالدولة، وتعظيم الاستفادة من الامكانيات التصنيعية المتطورة للجانبين لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

الإنتاج الحربي



وأضاف "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تسهم في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لدعم القطاع المدني والمشاركة بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، حيث تعمل الوزارة في إطار منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تشمل عدد (15) شركة صناعية، علاوة على (4) شركات متخصصة في مجالات نظم المعلومات، والإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي.



وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.



وأعرب الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط عن تمنياته بدوام التوفيق والسداد للهيئة العربية للتصنيع وجميع العاملين بها، مؤكدًا أنها تعد إحدى أبرز الصروح الصناعية العريقة بالدولة.



وأوضح الوزير أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، يجتمع أعضاؤها بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارة والهيئة، وتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى، والعمل بفكر مشترك ولغة واحدة، والسعي إلى أن يكون الجانبان يدًا واحدة هدفها الأول والأخير هو تحقيق مصلحة الدولة، لافتًا إلى وجوب استمرار التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ مختلف المشروعات القومية، وتكامل الجهود في مجالات التصنيع والعمل على تعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعظم الاستفادة من القدرات المتاحة لدى الطرفين.



ومن جانبه، أعرب المهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي تمثلان ذراعا الصناعة العسكرية المصرية.



وأثناء المقابلة، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن التعاون بينهما قائم بالفعل ، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الأمر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية، وتقليل الواردات وزيادة معدلات التصدير، مؤكدا أن هناك تنسيق جاد وتكامل مستمر لتنظيم هذا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية.



وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف التوسع في تعزيز أوجه التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية بمختلف الدول الشقيقة والصديقة بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة والكوادر البشرية المدربة وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة الدفاعية والمدنية، مشيرا إلى دورها الهام في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقا لمعايير الجودة العالمية، فضلا عن دعم تنفيذ الابتكارات العلمية القابلة للتطبيق الصناعي .



وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر ركيزة استراتيجية للدولة المصرية في تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة ،لافتاً أن الهيئة تمتلك قدرات وإمكانات هندسيّة تشمل خطوط إنتاج متطورة قادرة على التكيف مع أحدث المستجدات الصناعية العالمية، مما يجعلها شريكاً محورياً لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ خططها ومستهدفاتها للتنمية الشاملة والمستدامة.



وأضاف أنه تم الاتفاق على التنسيق المستمر لوضع آليات تنفيذ التكامل الصناعي المشترك بخطوات علمية دقيقة ومخططات زمنية محددة وتعظيم شعار (صنع في مصر ).



وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تمنياته بالنجاح والتوفيق والسداد والتقدم والرقي لمسيرة وزارة الإنتاج الحربي، ومهنئا جميع العاملين بشركات الوزارة بمناسبة عيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين .