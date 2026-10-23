وزير الدولة للإنتاج الحربي يشيد بجهود العاملين بالقطاع بمناسبة عيده الـ72.. ويؤكد دورهم في دعم الصناعة الوطنية

توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، بخالص التهنئة إلى جميع العاملين بقطاع الإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين، الذي يوافق ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، إحدى الشركات التابعة للوزارة.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن خالص تقديره واعتزازه بأبناء الإنتاج الحربي، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، والحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، أن ما يشهده قطاع الإنتاج الحربي من تطور وإنجازات هو ثمرة إخلاص أبنائه وتفانيهم في العمل، مشددًا على أن مواصلة مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات تتطلب تضافر الجهود واستمرار العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، ودعم مسيرة البناء والتقدم، وترسيخ دور الإنتاج الحربي كإحدى ركائز الصناعة الوطنية.