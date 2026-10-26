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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماكسيم أوريشكين: سيادة الطاقة ضرورة لحماية الاقتصادات الناشئة من التقلبات الدولية

ماكسيم أوريشكين
ماكسيم أوريشكين
احمد شريف

أكد نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، ماكسيم أوريشكين، أن تأمين مصادر الإمداد وتحقيق السيادة في قطاع الطاقة باتا يشكلان ركيزة أساسية للأمن القومي لأي دولة تسعى إلى الحفاظ على استقلال قرارها الاقتصادي.

وقال أوريشكين، في تصريحات  على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري للقمة الروسية الإفريقية بموسكو، إن العالم يمر بمنعطف اقتصادي حساس يشهد تقلبات حادة في سلاسل الإمداد، مشدداً على أن مفهوم السيادة لم يعد ينفصل عن امتلاك الدولة لشبكاتها وقدراتها الذاتية في توليد وتوزيع الطاقة بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.

وأضاف أوريشكين أن التعاون المشترك بين موسكو والشركاء الدوليين يركز في المقام الأول على ترسيخ بنية تحتية مستدامة للطاقة، موضحاً أن ضمان أمن الإمدادات يمثل صمام الأمان الحقيقي لدفع عجلة التصنيع وتحقيق النمو المستدام الذي تطمح إليه الاقتصادات الصاعدة في المرحلة الراهنة

ماكسيم أوريشكين القمة الأفريقية الروسية روسيا موسكو الطاقة

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