ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل

ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العشاء شرعا؟ وهل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أسئلة تتكرر بين المصلين حول أداء الصلاة ووقتها الصحيح، خاصة مع الانشغال بالعمل، حيث يختلف الحكم بحسب التفريق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة، وبين الأفضل للمسلم أن يصلي فيه وبين الوقت الذي لا يجوز له تأخير الصلاة عنه دون عذر.

ما آخر وقت لصلاة العشاء شرعًا؟

من جابنها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه قد يكون أفضل، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى النوم عنها أو تفويتها، وأن أداءها في أول الوقت أفضل لمن يخشى التأخير.

أفضل وقت لصلاة العشاء

وفي السياق، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإمام النووي رحمه الله نقل مذهب السادة الشافعية، وذكر أن الوقت المختار لصلاة العشاء هو ثلث الليل الأول، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت هو الأفضل أداءً للصلاة دون تأخير.

وبيّن أن حساب ثلث الليل يكون من وقت المغرب إلى طلوع الفجر، فإذا كان المغرب مثلًا الساعة الخامسة مساءً، والفجر الساعة الخامسة صباحًا، فهذه اثنتا عشرة ساعة، يُقسمها الإنسان على ثلاثة، فيكون ثلث الليل أربع ساعات، تُضاف إلى وقت المغرب، فيكون انتهاء وقت الاختيار عند الساعة التاسعة مساءً تقريبًا.

هل ينتهي وقت صلاة العشاء عند منتصف الليل أم أذان الفجر؟

وأضاف أن ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني يُعد وقت جواز عند السادة الشافعية، أي تصح فيه الصلاة ولا إثم على الإنسان، وإن كان الأفضل عدم التأخير دون سبب، مؤكدًا أن الصلاة في وقتها المختار أولى وأعظم أجرًا.

وأشار إلى أن الإمام ابن قدامة رحمه الله ذكر تقسيمًا أدق، فاعتبر أن وقت الاختيار إلى ثلث الليل، وما بعد الثلث إلى نصف الليل وقت جواز، وما بعد النصف إلى الفجر وقت ضرورة، وذلك لمن كان مجهدًا، أو مريضًا، أو عائدًا من سفر، أو غلبه النوم بسبب علاج أو تعب شديد، مؤكدًا أنه في كل الأحوال ينبغي الحرص على أداء صلاة العشاء في وقتها، ولا يُلجأ للتأخير إلا عند الحاجة والضرورة.