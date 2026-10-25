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اللايكات الوهمية وصناديق الحظ.. الإفتاء تحذّر من مخاطر السوشيال ميديا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اللايكات الوهمية وصناديق الحظ.. الإفتاء تحذّر من مخاطر السوشيال ميديا

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
إيمان طلعت

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من وسائل التحصين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي: أن يتم تحذيرهم من الاطلاع على عورات الآخرين، أو التجاوز في حقهم، كما يجب حفظهم من كل ما يؤدي إلى التَّفلّت والانحلال القيمي والأخلاقي؛ لأنَّ الإسلام يدعو إلى محاسن الأخلاق وينهى عن مساوئها.

واستهشدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ». أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، والترمذي في "السنن" وصححه واللفظ له، وابن حبان في "الصحيح" من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاشتراك في مسابقة صناديق الحظ من أجل تحقيق المكسب السريع هو مخاطرةٌ ومراهنةٌ، إما على المكسب، وذلك باختيار رقمٍ أو صندوقٍ مشتملٍ على ما له قيمة ومنفعة للمتسابق، وإما على الخسارة للمال المدفوع كقيمةٍ للاشتراك باختيار الرقم أو الصندوق الفارغ، فكان من المقامرة المحرَّمة شرعًا؛ لأنه لا يدري هل يحصل على عِوضِ ما دَفَعَه من مالٍ أم لا، مع خسارته تلكَ الأموالَ المدفوعة، وهذا أيضا من الميسر المحرم شرعًا؛ فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

الإفتاء: الاستثمار في كيانات غير مرخصة غرر محرم شرعًا 

في سياق متصل قالت دار الإفتاء المصرية، أن وضع "اللايكات" بشكلٍ وهميٍّ؛ للترويج وغيره مما يخدع المشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي محرم شرعًا؛ لكونه من الغش الذي شدد على تحريمه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رواه مسلم، وفيها أكلٌ لأموال الناس بالباطل حرّمه ربُّنا جلَّ شأنُهُ في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].

مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

ودعت دار الإفتاء المصرية إلى تكثيف الجهود البحثية والتوعوية لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية دراسة الظواهر التي تظهر عبر المنصات الرقمية ورصد أسبابها وآثارها وانعكاساتها السلبية على الهوية الثقافية والتوازن المجتمعي ومنظومة القيم، مع ضرورة الاستفادة من الثورة الرقمية في دعم التنمية وبناء الشخصية النافعة لنفسها ومجتمعها وأمتها.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها توصي الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بدراسة ومتابعة الظواهر التي تطرأ على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على تحليل أسبابها وتحديد آثارها وانعكاساتها السلبية على المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التوازن المجتمعي وصيانة منظومة القيم التي يتمسك بها المجتمع.

وشددت الدار على أهمية ترجمة نتائج الدراسات والأبحاث المتعلقة بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مبادرات توعوية وتشريعات قانونية تسهم في ضبط هذا المجال، وتحقيق الاستفادة المثلى من الثورة الرقمية، بما يدعم مسارات التنمية ويساعد على بناء شخصية إيجابية ونافعة لنفسها ومفيدة لمجتمعها وأمتها.

وأكدت دار الإفتاء أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الجهات البحثية المتخصصة في رصد التحولات والظواهر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ودراسة ما قد ينتج عنها من آثار سلبية تمس الهوية الثقافية والتوازن المجتمعي ومنظومة القيم، بما يساعد على وضع تصورات عملية للتعامل مع هذه التحديات والحد من انعكاساتها.

إنتاج مواد توعوية تستهدف الأطفال والشباب 
وفي سياق متصل، أكدت الدار ضرورة اضطلاع صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بمسؤوليتهم في إنتاج مواد توعوية تستهدف الأطفال والشباب وأولياء الأمور، على أن تُقدَّم بلغة عصرية مناسبة للفئات التي تخاطبها، بما يساعد على رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

ودعت إلى توظيف الوسائط الرقمية الحديثة في إنتاج محتوى يسهم في الحد من المخاطر الفكرية والنفسية والسلوكية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، مع الحرص على غرس القيم النبيلة وتعزيز السلوك المنضبط لدى الأطفال والشباب، بما يحقق الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما شددت دار الإفتاء على ضرورة أن يتزامن هذا الدور التوعوي مع دعم دور الأسرة في المتابعة والرقابة الواعية، بما يساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للمنصات الرقمية، وتوجيههم نحو الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا، والحد من الآثار السلبية التي قد يتعرضون لها نتيجة الاستخدام غير المنضبط للفضاء الإلكتروني.
 

مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطر وسائل التواصل الإفتاء

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