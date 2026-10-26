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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: نعمل على تحسين أوضاع المعلمين ماليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

وزيرا التعليم والمالية
وزيرا التعليم والمالية
ياسمين بدوي

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن المعلمين في مصر أبطال بمعنى الكلمة، ونتائج العملية التعليمية مبهرة، وهيبة المعلمين رجعت ونحن خلفهم طوال الوقت.

وأضاف أن هناك توجيهات رئاسية بتحسين الظروف الاقتصادية للمعلمين بشكل كبير، ولدينا وزير مالية عبقري، لديه فكر ورؤية راقية ومتحضرة جدا.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تعاونا كبيرا مع وزير المالية وهناك أيضا تنسيق وعمل مستمر ودور الوزارتين تهيئة عملية تعليمية تليق بأولادنا، كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر لكل معلمى مصر ويعملون فى ظروف صعبة ولكنهم يظهرون نتائج مبهرة، كما تعمل الوزارة على عودة هيبة المعلم ونعمل دائما على تحسن الظروف المالية للمعلمين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير المالية أحمد كوجك، أن وزارة المالية بها وزير عبقرى يعلم بشكل دائم مع الوزارة على تسخين أوضاع المعلمين.

ويعقد وزيري التعليم والمالية مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة ، لإعلان عن تفاصيل التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026.

جدير بالذكر أنه في 5 أكتوبر الجاري ، كان قد عقد  أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين أوضاع المعلمين المالية، حيث أكدا في هذا الإطار مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا لدورهم المحوري ورسالتهم السامية في المنظومة التعليمية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع آليات مالية وتنظيمية تسهم في تحقيق هذا الهدف، بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، ويدعم استقرار المعلمين ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.

ومن جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات تسهم في تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وبحث الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بها وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزير المالية وزارة التربية والتعليم

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