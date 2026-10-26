باكستان تدين هجمات الحوثيين "المشينة" على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

أدانت باكستان، اليوم /الاثنين/، بشدة هجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية التي وقعت أول أمس /السبت/ مستهدفة منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، واصفة إياها بـ"المشينة".

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية، عبر منصة "إكس"، أكدت باكستان أن هذه الهجمات تعد "انتهاكا جسيما لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها.

وأضافت أن الهجمات تعكس "تجاهلا صارخا لحرمة أقدس المواقع في الإسلام، ولأمن المدنيين وسلامتهم".. كما جدد البيان التأكيد على دعم إسلام أباد "الثابت لأمن واستقرار ودفاع" المملكة العربية السعودية، بما في ذلك حماية الحرمين الشريفين، ضد أي عدوان أو تهديد خارجي.