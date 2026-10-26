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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جوتيريش من جامعة القاهرة: مصر لعبت دورا محوريا في جهود الوساطة بشأن غزة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

استقبلت جامعة القاهرة، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في زيارة رسمية لتجديد جسور التعاون والحوار مع الجامعة.

ورحبت الجامعة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدةً أنها تعكس عمق الروابط بينها وبين المنظمة الدولية، وأهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية في تعزيز السلام والحوار والتفاهم بين الشعوب.

وقال أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته بجامعة القاهرة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، بحضور وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة، إن الدول الأقل مساهمة في أزمة المناخ هي الأكثر تحملًا لتداعياتها، مؤكدًا أن تحقيق العدالة المناخية يتطلب خفضًا كبيرًا للانبعاثات، والتزام الدول المتقدمة بتعهداتها، وتوفير الدعم للدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي.

وأضاف أن مجموعة العشرين مسؤولة عن نحو 80% من الانبعاثات العالمية، ما يضع على عاتق دولها مسؤولية قيادة جهود مواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أن استضافة مصر مؤتمر المناخ «COP27» في شرم الشيخ عام 2022، أسفرت عن اتفاق تاريخي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الأكثر ضعفًا في مواجهة تداعيات التغير المناخي، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يتطلب توفير الموارد اللازمة للصندوق، ودعم التحول العادل والسريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأوضح جوتيريش أن العالم شهد خلال السنوات الماضية أزمات عديدة أسهمت في تشكيل واقع عالمي جديد، مشيرًا إلى أن العقد الماضي كان حافلًا بالاضطرابات، وأن مصائر الدول أصبحت أكثر ترابطًا، لافتًا إلى أن أزمة كورونا أظهرت كيف تتجاوز الأزمات الحدود وتؤثر في مختلف الدول.

وتابع أن المدنيين يدفعون ثمن الحروب، مؤكدًا أن ما حدث في غزة دليل واضح على ذلك، وقال إنه لا يوجد ما يبرر ما تعرض له القطاع بعد هجوم حماس، مشيرًا إلى سقوط آلاف القتلى على أيدي القوات الإسرائيلية، إلى جانب تشريد آلاف الفلسطينيين وافتقارهم إلى المأوى والغذاء والمياه.

وأشار إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في جهود الوساطة بشأن غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة مستمرة ودون انقطاع.

وأكد جوتيريش أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشيدًا بالحكومة المصرية والشعب المصري لدعمهما حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اعتزاز الجامعة بالعلاقة التاريخية التي تربطها بمنظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن استقبال الأمين العام للمنظمة يمثل مناسبة مهمة لتجديد أواصر التعاون، والتأكيد على دور الجامعات في دعم السلام والعدالة والتنمية المستدامة.

ورحب رئيس الجامعة، خلال كلمته في احتفالية استقبال جوتيريش، به، معربًا عن تقديره لسنوات خدمته للمجتمع الدولي، ومؤكدًا أن الجامعة تفخر باستقباله مجددًا مع اقتراب انتهاء فترة ولايته، بعدما تشرفت باستقباله في بداية رحلته أمينًا عامًا للأمم المتحدة.

وأشار عبد الصادق إلى أن العالم واجه خلال السنوات الماضية تحديات عديدة، شملت الحروب والأزمات الإنسانية وتغير المناخ وجائحة عالمية، لافتًا إلى أهمية مواصلة الجهود الدولية لإحلال السلام وتحقيق العدالة واحترام القانون الدولي، وتعزيز السلام في المنطقة.

وأوضح أن العلاقة بين جامعة القاهرة والأمم المتحدة تستند إلى ارتباط تاريخي مميز، لافتًا إلى أن بطرس بطرس غالي، الأمين العام السادس للأمم المتحدة، يُعد من خريجي كلية الحقوق المتميزين وأحد أساتذتها، وهو ما يمثل مصدر فخر للجامعة، ويجسد إحدى حلقات التواصل المهمة بينها وبين المنظمة الدولية.

جامعة القاهرة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

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