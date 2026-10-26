أحمد حسن: الأهلي يخصم من مستحقات اللاعبين بعد التعادل أمام القناة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تفاصيل قرار إدارة النادي الأهلي بخصوص خصم جزء من مستحقات اللاعبين عن شهر أكتوبر الجاري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. الأهلي يخصم جزءا من مستحقات اللاعبين في شهر أكتوبر بسبب التعادل أمام القناة».

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الغضب داخل الجهاز الفني وإدارة النادي الأهلي، إثر التعادل غير السار للفريق أمام نادي القناة، وهو ما دفع الإدارة لتطبيق اللائحة الداخلية بحزم.

وجاء قرار خصم جزء من مستحقات اللاعبين كرد فعل مباشر من الإدارة على تراجع الأداء وفقدان نقطتين مؤثرتين في مشوار الفريق، وحرصاً على فرض الانضباط والتركيز الكامل داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة