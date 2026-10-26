الشخص النرجسي مش دايمًا مكروه.. 6 صفات بتخلي الناس تحبه

قد يعتقد البعض أن الشخص النرجسي يصعب على الآخرين تقبله أو التعامل معه، لكن الواقع أكثر تعقيدًا؛ فبعض الأشخاص الذين لديهم سمات نرجسية قد يتمتعون بجاذبية اجتماعية تجعلهم قادرين على كسب إعجاب المحيطين بهم، سواء في العائلة أو العمل أو بين الأصدقاء.

وقد يظهر الشخص في بداية التعامل واثقًا من نفسه، ولبقًا في الحديث، وقادرًا على جذب الانتباه، وهو ما يجعل الآخرين يشعرون بالارتياح تجاهه قبل اكتشاف جوانب أخرى من شخصيته.

ولا يعني ذلك أن كل شخص جذاب أو واثق من نفسه نرجسي، فاضطراب الشخصية النرجسية له معايير تشخيصية محددة، ولا يمكن الحكم على شخصية إنسان من خلال بعض التصرفات وحدها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- الثقة بالنفس من أبرز صفاته

الشخص النرجسي

قد يظهر الشخص الذي لديه سمات نرجسية بثقة كبيرة في نفسه، ويتحدث عن أفكاره وقراراته بطريقة حاسمة، وهو ما قد يجعل الآخرين ينظرون إليه باعتباره شخصًا قويًا وقادرًا على تحمل المسؤولية.

وتجذب الثقة بالنفس كثيرًا من الأشخاص، خاصة عندما ترتبط بالقدرة على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف الصعبة.

لكن هناك فرقًا بين الثقة الصحية بالنفس والشعور بالتفوق على الآخرين أو الاعتقاد بأن الشخص يستحق معاملة خاصة دائمًا.

2- الكاريزما والقدرة على جذب الانتباه

يمتلك بعض الأشخاص الذين لديهم سمات نرجسية مهارات اجتماعية تساعدهم على جذب الانتباه في التجمعات، مثل التحدث بطلاقة، وإظهار الحماس، والقدرة على بدء الحوارات والتأثير في الآخرين.

وقد تجعلهم هذه الصفات أشخاصًا محببين في اللقاءات الأولى، خاصة إذا كانوا يعرفون كيف يعرضون أفكارهم بطريقة مشوقة.

ومع ذلك، تختلف الجاذبية الاجتماعية من شخص إلى آخر، ولا تعني الكاريزما وحدها وجود سمات نرجسية.

3- الاهتمام والمدح في بداية التعامل

قد يستخدم بعض الأشخاص الاهتمام والمجاملات لبناء علاقات جديدة، ويشعر الطرف الآخر بالسعادة عندما يجد شخصًا يستمع إليه أو يتذكر تفاصيل تخصه أو يثني على إنجازاته.

وفي بعض العلاقات، قد يكون هذا الاهتمام صادقًا وطبيعيًا، بينما قد يتحول في حالات أخرى إلى وسيلة للحصول على الإعجاب أو التأثير في الطرف المقابل.

لذلك، من المهم عدم الحكم على الشخص من خلال اهتمامه في البداية فقط، بل ملاحظة مدى استمرارية احترامه للآخرين وطريقة تعامله معهم عندما تختلف المصالح أو الآراء.

4- الطموح والرغبة في النجاح

قد يتمتع بعض الأشخاص الذين لديهم سمات نرجسية بطموح واضح ورغبة قوية في تحقيق الإنجازات والحصول على التقدير، وهو ما قد يجعلهم يبدون ناجحين ومؤثرين في محيطهم.

وقد ينجذب الآخرون إلى هذه الصفات، خاصة في بيئات العمل التي تقدر المبادرة والقدرة على تقديم الأفكار وتحقيق الأهداف.

لكن المشكلة قد تظهر عندما يتحول السعي إلى النجاح إلى رغبة مستمرة في التفوق على الآخرين، أو التقليل من إنجازاتهم، أو رفض الاعتراف بمجهودهم.

5- القدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين

قد يتمكن الشخص الذي يتمتع بمهارات تواصل قوية من إقناع الآخرين بوجهة نظره، خاصة عندما يتحدث بثقة ويعرف كيف يقدم أفكاره بطريقة منظمة.

وقد تساعده هذه المهارات على تكوين علاقات اجتماعية واسعة أو الحصول على تقدير المحيطين به.

لكن القدرة على الإقناع لا تعني بالضرورة التلاعب، فالفارق يظهر في طريقة استخدام هذه المهارة، ومدى احترام الشخص لحق الآخرين في الاختلاف ورفض ما لا يناسبهم.

6- إظهار القوة وعدم التأثر بالنقد

قد يظهر بعض الأشخاص الذين لديهم سمات نرجسية بصورة الشخص القوي الذي يعرف ما يريد ولا يتردد في التعبير عن رأيه، وهو ما قد يجذب الأشخاص الذين يقدرون الحسم والاستقلالية.

لكن الصورة الخارجية لا تكشف دائمًا ما يشعر به الإنسان من الداخل، كما أن بعض الأشخاص ذوي السمات النرجسية قد يكونون شديدي الحساسية تجاه النقد أو الرفض، حتى إذا لم يظهروا ذلك بوضوح.

وتظهر أهمية هذه النقطة عندما يتحول الاختلاف البسيط إلى غضب أو هجوم أو تقليل من شأن الطرف الآخر بدلًا من مناقشة الموقف بهدوء.

كيف تفرقين بين الشخص الجذاب والشخص النرجسي؟

لا يمكن تحديد ما إذا كان الشخص نرجسيًا لمجرد أنه واثق من نفسه أو يحب الظهور أو يسعى إلى النجاح. والأهم هو النظر إلى نمط التعامل المتكرر، وليس إلى موقف واحد.

ومن العلامات التي تستحق الانتباه الشعور المستمر بالاستحقاق، والحاجة المفرطة إلى الإعجاب، والتقليل المتكرر من الآخرين، وصعوبة تقبل النقد، وعدم مراعاة مشاعر المحيطين به.

وقد تظهر بعض هذه الصفات بدرجات متفاوتة لدى أشخاص مختلفين، لكن تشخيص اضطراب الشخصية النرجسية يحتاج إلى تقييم متخصص.