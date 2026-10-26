التعليم تعلن موعد إنهاء الفترات المسائية بالمدارس.. البداية في 2027

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ خطة تدريجية لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، من خلال التوسع في إنشاء الفصول الدراسية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة، وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2029.

وكشف الدكتور شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الخطة تستهدف الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، على أن تشمل المرحلة الإعدادية في عام 2028، ثم المرحلة الثانوية في عام 2029، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الوزارة تعمل على توفير المساحات والفصول اللازمة لاستيعاب الطلاب، من خلال تنفيذ توسعات بالمدارس الحالية، إلى جانب إنشاء فصول ومدارس جديدة، مع الاستفادة القصوى من المنشآت التعليمية المتاحة.

خطة التعليم لإنشاء آلاف الفصول الدراسية سنويًا

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي سنويًا، في إطار جهود مواجهة الكثافات الطلابية وتوفير أماكن كافية للطلاب، بما يدعم تنفيذ خطة إنهاء الفترات المسائية وفق المواعيد المحددة.

وأضاف أن التوسع في أعداد الفصول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ الخطة، خاصة في المناطق التي تشهد احتياجًا متزايدًا إلى أماكن دراسية، مؤكدًا أهمية الجمع بين الإنشاءات الجديدة وحسن استغلال الإمكانات المتاحة داخل المدارس القائمة.

الأبنية التعليمية تركز على تطوير المدارس

ولفت زلطة إلى أن مخصصات هيئة الأبنية التعليمية ستتجه، عقب الانتهاء من الإنشاءات المخصصة للقضاء على الفترات المسائية، إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمدارس على مستوى الجمهورية.

وتستهدف هذه الخطوة تحسين حالة المنشآت التعليمية وتطويرها، بما يواكب احتياجات الطلاب والمعلمين، إلى جانب التوسع في الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتحسين جودة البيئة التعليمية داخل الفصول.

وتأتي خطة إنهاء الفترات المسائية ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، من خلال معالجة احتياجات المدارس من الفصول والمنشآت، مع الالتزام بالتنفيذ المرحلي الذي يبدأ بالمرحلة الابتدائية في 2027، ثم الإعدادية في 2028، وصولًا إلى المرحلة الثانوية في 2029.