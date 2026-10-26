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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شادى زلطة: زيادات 5 و6 آلاف جنيه في مرتبات المعلمين.. والتطبيق على مرحلتين

شادى زلطة: زيادات بين 5 و6 آلاف جنيه في مرتبات المعلمين.. والتطبيق على مرحلتين
شادى زلطة: زيادات بين 5 و6 آلاف جنيه في مرتبات المعلمين.. والتطبيق على مرحلتين
شيماء جمال

قال الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الزيادة التدريجية في مرتبات المعلمين ستتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه، على مدار مرحلتين، تبدأ الأولى في يوليو 2027، والثانية في العام التالي، وفقًا للشريحة الوظيفية لكل معلم.

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة الحياة، أن تفاصيل الزيادة أُعلنت خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير التربية والتعليم ووزير المالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية والتوصيات الخاصة بمنتدى مصر 2026.

وأشار الى أن الزيادة ستشمل المعلمين المخاطبين بالقانون رقم 155، سواء في التعليم العام أو التعليم الأزهري، لافتًا إلى أن المعلم الذي يتقاضى 8 آلاف جنيه، على سبيل المثال، سيحصل على زيادة قدرها 2500 جنيه اعتبارًا من يوليو 2027، ثم زيادة أخرى بقيمة 2500 جنيه في العام التالي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 5 آلاف جنيه، مع اختلاف قيمة الزيادة وفقًا للشريحة الوظيفية.

ولفت إلى أن عدد المعلمين المستفيدين من الزيادة يُقدَّر بحوالى مليون إلى مليون و200 ألف معلم، مؤكدًا أن المعلمين هم الفئة التي ستشهد زيادة في المرتبات على مدار عامين.

وفيما يتعلق بمعلمي الحصة، قال الدكتور شادي زلطة إن من بين توصيات منتدى مصر 2026 إصدار ترخيص مزاولة المهنة لمعلمي الحصة، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعداد التشريع واللوائح المنظمة لهذا الأمر تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان، مضيفًا أن الأمر لا يزال في مرحلة الإعداد والتجهيز داخل الوزارة، معربًا عن أمله في تقديم التشريع إلى البرلمان قريبًا.

التعليم المعلمين رواتب مرتبات المدارس وزارة التربية والتعليم

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