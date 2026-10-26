قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج جواز السفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والرسوم وخطوات التقديم
الريال بـ 15 والدولار يتخطى الـ 56.. زلزال في أسعار العملات بالبنوك اليوم
مخالفة للقانون.. أحمد موسى: مذكرة ليبيا وتركيا تتسبب في غضب المصريين
«إسرائيل عدو وهتفضل عدو»| أحمد موسى عن دهس مغنية كولومبية لعلم الاحتلال: المرة الجاية ولَّعي فيه
حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات
البنتاجون يستعد لحرب عالمية.. خطة للصمود لمدة 90 يوما بدون كهرباء وإمدادات
العراق والصين تبحثان ملفات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس
ساديو ماني يحتل المركز الـ 29 في ترتيب الكرة الذهبية 2026
عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب
تفويض الرئيس لدعم السعودية| برلمانية: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب
الأرصاد: السيول تضرب البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ومنشآت الحماية تحد من مخاطرها
«مؤسسة أبو العينين» تواصل تنظيم فصول وامتحانات محو الأمية بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد: السيول تضرب البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ومنشآت الحماية تحد من مخاطرها

الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار
الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار
أ ش أ

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العديد من المناطق بمحافظة البحر الأحمر تتعرض منذ أمس لأمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، أدت إلى تشكل السيول في عدد من المناطق، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار والسيول خلال الساعات المقبلة وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الاثنين، إن صباح اليوم شهد تشكل سيل على الطريق الرابط بين مدينتي مرسى علم وشلاتين، وتحديدا بمنطقة وادي الجمال، ما أدى إلى إغلاق الطريق مؤقتا، قبل إعادة فتحه عقب إزالة العوائق والطمي الناتج عن السيول.

وأضافت أن السيول تتشكل حاليا على الطريق الرابط بين نويبع وطابا بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وأن هذه المناطق ما تزال معرضة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات المقبلة، قد تصل إلى حد السيول، مع استمرار هذه الفرص غدا الثلاثاء وحتى الأربعاء.

وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة والمستمرة خلال الساعات الماضية تسببت أيضا في انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق، من بينها رأس حدربة بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وأوضحت أن هذه الحالة الجوية ترجع إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض البحر الأحمر، إلى جانب الرياح الجنوبية الشرقية القادمة من البحر الأحمر، التي تؤدي إلى تكون السحب الرعدية وسقوط أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، لافتة إلى أن الطبيعة الجغرافية والجبلية لهذه المناطق تسهم في سرعة تجمع المياه وجريانها عبر الأودية، بما يؤدي إلى تشكل السيول.

ولفتت إلى أن المناطق الواقعة على الجانب الشرقي من البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ومن بينها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، شهدت أمس أمطارا غزيرة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، موضحة أن شدة الأمطار هناك كانت أكبر مما شهدته مصر، في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق التي تشهد عادة أمطارا غزيرة وتشكلا للسيول خلال فصل الخريف.

وفيما يتعلق بآليات متابعة الحالة الجوية، أكدت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تتيح رصد حركة السحب ومتابعة تطور السحب الركامية، التي تبدأ في صورة سحب منخفضة ثم تتطور سريعا مع سطوع أشعة الشمس وتقدم ساعات النهار، نتيجة التسخين الناجم عن الإشعاع الشمسي على مدار اليوم، لتصل إلى ذروة نشاطها خلال فترات المساء، مصحوبة بسقوط الأمطار وتكون السيول في الأودية، خاصة في المناطق الجبلية ذات الطبيعة الجغرافية الملائمة لجريان المياه.

وشددت على الدور المهم الذي تؤديه منشآت الحماية من أخطار السيول في الحد من الخسائر البشرية والمادية، موضحة أن السنوات الماضية شهدت حوادث سيول تسببت في أضرار جسيمة بعدد من القرى والمناطق، ومن بينها ما شهدته محافظة أسوان عام 2021 من تداعيات خطيرة، شملت تضرر المنازل والمقابر وجرف المياه لبعض محتوياتها.

وأكدت أن التوسع في إنشاء منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أسهم في توجيه مياه السيول إلى المخرات الطبيعية ثم تجميعها في البحيرات المخصصة لذلك، بما يحد من اندفاع المياه نحو المناطق السكنية ويقلل حجم الخسائر الناجمة عنها، سواء بمحافظة البحر الأحمر أو بعض مناطق جنوب سيناء ومحافظات الصعيد.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول التي يتم تجميعها، من خلال معالجتها وإعادة استخدامها وفقا للاشتراطات الفنية اللازمة، بما يدعم الموارد المائية المصرية في ظل محدودية الأمطار وندرة الموارد المائية، مشيرة إلى أن منشآت الحماية لا تقتصر أهميتها على مواجهة أخطار السيول، وإنما تمتد إلى تعزيز فرص الاستفادة من مياهها والحد من إهدارها.

لأرصاد الجوية البحر الأحم أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

ترشيحاتنا

المعاشات

بعد تأجيل دعوى المنحة الاستثنائية.. ماذا يقول القانون عن زيادة المعاشات وموعد صرف العلاوة؟

عقار

هل يمنح عقد البيع الأقدم أحقية امتلاك العقار؟.. القانون يوضح

المهندس محمد مصطفى كشر

برلماني: دعم مصر للسعودية التزام استراتيجي تفرضه وحدة المصير العربي

بالصور

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي

الشخص النرجسي مش دايمًا مكروه.. 6 صفات بتخلي الناس تحبه

الشخص النرجسي
الشخص النرجسي
الشخص النرجسي

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد