تجديد حبس أحمد ناصر في هولندا 30 يومًا إضافية.. وأحمد عبد القادر ميدو يعلق

أعلن أحمد عبد القادر ميدو عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصدار السلطات القضائية في هولندا قرارًا بتجديد حبس أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، لمدة 30 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات، وذلك عقب انتهاء فترة التمديد السابقة التي بلغت 14 يومًا.

وكتب ميدو عبر حسابه على “إكس”: تم تجديد الحبس للبطل أخويا أحمد ناصر 30 يوما، وتحديد جلسة بعد شهر.. ومفيش قوة علي وجه الأرض هتقدر توقفنا عن الدفاع عن مصر ورئيسها".

وأضاف: هذه مؤامرة علنية على أي حد من ولاد مصر هيدافع عنها، بس الإرهاب اللي بيعملوه دا على جثتنا، وأخويا رأسه مرفوعة جوه معتقل أمن الدولة الهولندي الصهيوني الخسيس.

واختتم: أحمد ناصر البطل المصري اللي رعب تنظيم الإخوان الإرهابي والدولي لوحده هيطلع يعني هيطلع، دا بلده مصر، ورئيسها اسمه البطل عبد الفتاح السيسي.